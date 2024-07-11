Zeynep Demirel'in kızı Yade Demirel ile deniz keyfi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve kızı, Turgutreis'teki bir plajda görüntülendi. Zeynep Demirel, kızını kırmamak için onunla birlikte denize girdi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve kızı Yade'yi Turgutreis'teki bir plaja bırakıp oradan ayrıldı.
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Zeynep Demirel, kızı Yade'yi kırmamak için onunla birlikte denize girdi.
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Sıcak havada kızı Yade ile birlikte denizin keyfini çıkaran Zeynep Demirel, daha sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.
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Zeynep Demirel'in plaj kombinini üzerinde sarı kahverengi renkleri bulunan bir bikini ile tamamladığı görüldü.