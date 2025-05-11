Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda, eşi Volkan Demirel ile üçüncü kızlarını kucaklarına alan Zeynep Sever Demirel, Yade ve Yeda'nın ardından ailelerine Yasmin adını verdikleri bir bebek daha katmıştı.

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Zeynep Demirel, eşiyle birlikte uçak seyahati yaparken takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte, doğum sonrası kilo durumu hakkında da açıklama yaptı.

REKLAM Bir takipçisinin, "Kilolar nasıl gitti?" sorusuna Zeynep Demirel şu şekilde yanıt verdi; "Aslında hepsi gitmedi ama neredeyse 30 kilogram aldım. 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti. Diğer hamileliklerime kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. Şu anda 8 kilogram kadar bir fazlam kaldı. Yaza kadar nasıl olur, bakalım."

Fotoğraflar: Instagram