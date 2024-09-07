Zeynep Demirel'den hamilelik günlüğü

"Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum ve tüm hamişleri çemberime davet ediyorum. Süreci beraber paylaşalım. 15'inci haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde yaşadığım bulantılar son iki - üç haftadır bitti. İlk 3 ayda verdiğim 4 kiloyu son 3 haftada 3 kilo ile geri aldım. İlk hamileliğimde 30 kilo, ikinci hamileliğimde ise 25 kilo aldım. Bu sefer hedefim doktorların tavsiye ettiği 12-15 kilo aralığında kalmak. Ancak diyet yapabilen biri değilim ve iştahım açıldı. Bu yüzden hareket ve spora devam edeceğim. Fazla kilo almak istememin nedeni, son aylarda fazla kilonun kemik ağrısına neden olması ve hem anneye hem de bebeğe yarar sağlamamasıdır. Devamı gelecek."

Fotoğraflar: Instagram