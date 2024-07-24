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        Haberler Magazin Zeynep Demirel: Benim kaptanım

        Zeynep Demirel: Benim kaptanım

        Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel çiftinden teknede pozlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:10
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          Volkan Demirel, 2010'da evlendiği ve iki kızının annesi Zeynep Demirel ile birlikte çıktıkları tatilden tekne fotoğrafları paylaştı.

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          Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları; takipçilerine; "Benim kaptanım" şeklindeki notla sundu.

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          Mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, birbirlerini sevdiklerini ve ayrılmaya hiç niyetli olmadıklarını dile getirmişlerdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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