Zeynep Demirel: Benim kaptanım
Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel çiftinden teknede pozlar
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Volkan Demirel, 2010'da evlendiği ve iki kızının annesi Zeynep Demirel ile birlikte çıktıkları tatilden tekne fotoğrafları paylaştı.
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Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları; takipçilerine; "Benim kaptanım" şeklindeki notla sundu.
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Mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, birbirlerini sevdiklerini ve ayrılmaya hiç niyetli olmadıklarını dile getirmişlerdi.
Fotoğraflar: Instagram
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