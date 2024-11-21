Zeynep Bastık'tan 'en seksi' açıklaması
Zeynep Bastık'ın, "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili konuştu
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Zeynep Bastık'ın, bir anket çalışmasında "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği ileri sürüldü.
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Zeynep Bastık'ın "Yaşayan en seksi Türk kadını" ünvanı alması sosyal medyada gündem oldu. Bastık hakkında X'te binlerce yorum yapıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ankete tek o mu katıldı?", "Hadise der, tek geçerim", "Mine Tugay ve Didem Soydan varken bu seçimi kimler yapmış olabilir?" şeklinde yorumlar yaptı.
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Zeynep Bastık'ı destekleyen yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise; "Çok doğal ve güzel biri", "Kötü yorum yapan bayanlar kıskanmayın lütfen. Çünkü hepinizden seksi" gibi ifadeler kullandı.
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Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer de; "Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim. Aynı listede Erdal İnönü de vardı" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
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Önceki akşam görüntülenen Zeynep Bastık'a bu anket soruldu. Ünlü şarkıcı, "Anket hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık; "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şey atıyor; birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor... Ben de evde oturup izliyorum yani" açıklamasını yaptı.
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Bastık, "Size göre Türkiye'nin en seksi kadını kim?" sorusuna ise; "Hiç düşünmedim. 'En'ler çok zor benim için" yanıtını verdi.
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Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.