Zeynep Bastık'tan 'en seksi' açıklaması

Önceki akşam görüntülenen Zeynep Bastık'a bu anket soruldu. Ünlü şarkıcı, "Anket hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık; "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şey atıyor; birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor... Ben de evde oturup izliyorum yani" açıklamasını yaptı.