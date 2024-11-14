Zeynep Bastık, sosyal medya ikiye böldü
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın, "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği iddia edildi. Bastık'ın hakkındaki bu söylenti sosyal medyayı adeta ikiye böldü
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Zeynep Bastık'ın, bir anket çalışmasında "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği ileri sürüldü. Anket sonucunu duyuran X hesabının bu paylaşımı, 12 milyondan fazla görüntüleme aldı.
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Zeynep Bastık'ın "Yaşayan en seksi Türk kadını" ünvanı alması sosyal medyada gündem oldu. Bastık hakkında X'te binlerce yorum yapıldı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ankete tek o mu katıldı?", "Hadise der, tek geçerim", "Mine Tugay ve Didem Soydan varken bu seçimi kimler yapmış olabilir?" şeklinde yorumlar yaptı.
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Zeynep Bastık'ı destekleyen yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise; "Çok doğal ve güzel biri", "Kötü yorum yapan bayanlar kıskanmayın lütfen. Çünkü hepinizden seksi" gibi ifadeler kullandı.
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Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer; "Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim. Aynı listede Erdal İnönü de vardı" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
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Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.
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