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        Haberler Magazin Zeynep Bastık, sosyal medya ikiye böldü - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık, sosyal medya ikiye böldü

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın, "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği iddia edildi. Bastık'ın hakkındaki bu söylenti sosyal medyayı adeta ikiye böldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:21
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        • 1

          Zeynep Bastık'ın, bir anket çalışmasında "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği ileri sürüldü. Anket sonucunu duyuran X hesabının bu paylaşımı, 12 milyondan fazla görüntüleme aldı.

        • 2

          Zeynep Bastık'ın "Yaşayan en seksi Türk kadını" ünvanı alması sosyal medyada gündem oldu. Bastık hakkında X'te binlerce yorum yapıldı.

        • 3

          Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ankete tek o mu katıldı?", "Hadise der, tek geçerim", "Mine Tugay ve Didem Soydan varken bu seçimi kimler yapmış olabilir?" şeklinde yorumlar yaptı.

        • 4

          Zeynep Bastık'ı destekleyen yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise; "Çok doğal ve güzel biri", "Kötü yorum yapan bayanlar kıskanmayın lütfen. Çünkü hepinizden seksi" gibi ifadeler kullandı.

        • 5

          Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer; "Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim. Aynı listede Erdal İnönü de vardı" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

        • 6

          Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

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