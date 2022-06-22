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Zeynep Bastık'ın moral tatili - Magazin haberleri

Zeynep Bastık'ın moral tatili

Geçtiğimiz yıl evlendiği Tolga Akış'tan boşanmaya hazırlanan Zeynep Bastık, tatil sezonunu açtı

22.06.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Yollarını ayırma kararı aldıklarını duyuran çiftten Bastık, soluğu moral tatilinde aldı.

  • Sezonu yakın arkadaşları ile birlikte açan ünlü şarkıcı, önce İzmir'de tatil yaptı. Ekip, ardından Güney’e inerek, tekne kiraladı. Siyah iddialı bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, yeni fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Geçtiğimiz haftalarda saçlarını kestirerek imajını yenileyen Bastık'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. 

  • HABERLER DOĞRU ÇIKTI

    Geçtiğimiz haftalarda çiftin evliliğine dair beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. İkilinin, boşanacağına dair haberler basına yansımıştı. Haklarında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Instagram hesaplarından açıklama yapan çift, söylentileri doğrulamıştı.

  • "EVLİLİK İŞİNİ ÇOK BECEREMEDİK"

    Tolga Akış, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

    Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum...

  • "AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Bastık ise, "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" açıklamasını yapmıştı.

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