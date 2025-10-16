Habert&uuml;rk ten Nazif Şahin Karpuz un haberine g&ouml;re; Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu A&ccedil;ıkhava Tiyatrosu nda sevenleriyle bir araya geldi. Bastık ı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Serkay T&uuml;t&uuml;nc&uuml;, Bensu Soral - Hakan Baş &ccedil;ifti ve Sinem Kobal da vardı. Konsere elinde bir buket beyaz &ccedil;i&ccedil;ekle gelen Serkay T&uuml;t&uuml;nc&uuml;, gazetecilerin, &Ccedil;i&ccedil;ekteki notta ne yazıyor? sorusuna; Zeynepciğim her Harbiye &ouml;ncesi karbonhidrat diyetine giriyor, ben de Yarın karbonhidrat alacaksın, &ccedil;ok mutluyum yazdım yanıtını verdi. Serkay T&uuml;t&uuml;nc&uuml;, ayrıca konser &ouml;ncesi heyecanını da dile getirerek; Zeynep in akustik serilerinin hastasıyım, neredeyse b&uuml;t&uuml;n arkadaşlarım İzmir den geldi. Keyifle onu izleyeceğiz dedi. Bensu Soral da Arkadaşımızı izlemeye geldik, &ccedil;ok g&uuml;zel ve keyifli bir akşam olacak dedi. Oyuncu, daha sonra Paris Moda Haftası nda &ccedil;ektirdiği fotoğraflarda y&uuml;z&uuml;ndeki değişiklik hakkında konuştu. Estetik yaptırdığı iddialarına yanıt veren Bensu Soral; Eskisi gibiyim aslında, makyajdan dolayı biraz farklı g&ouml;r&uuml;nm&uuml;ş. A&ccedil;ık&ccedil;ası ben de biraz rahatsız oldum. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; yabancı bir arkadaş yaptı makyajımı. Alıştık artık bu s&ouml;ylemlere, yapacak bir şey yok dedi. Sinem Kobal da Zeynep i dinlemek i&ccedil;in &ccedil;ok heyecanlıyım, kızlarla geldik, tatlı bir akşam olacak ifadelerini kullandı. Kobal daha sonra İşler yoğunlaştı, tatiller bitti artık. Kenan&rsquo;ın da bir TV projesi var, bu sene biraz tempolu olacak dedi. &Ouml;te yandan Kenan İmirzalıoğlu, ge&ccedil;tiğimiz ay &Ccedil;eşme de g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmiş ve y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml; ile sosyal medyada g&uuml;ndem olmuştu. Sinem Kobal, eşinin y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml; hakkında ise Kenan ın benim i&ccedil;in her hali &ccedil;ok g&uuml;zel, o y&uuml;zden bunları konuşmak istemem ifadelerini kullandı.