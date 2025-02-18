Zeynep Bastık, dans ettiği anları paylaştı

Şarkıcı, 'Destan' adlı yeni şarkısını yayınladı. Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte olan Bastık, yeni şarkısının heyecanını sosyal medyada paylaştı.

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Yapılan bir ankette Türkiye'nin en seksi kadını seçilen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından şarkısıyla dans ettiği anları içeren eğlenceli bir video paylaştı. Bastık’ın bu paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

Fotoğraflar: Instagram