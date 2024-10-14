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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, burnundan ameliyat oldu: Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım - Güncel Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ameliyat oldu

        Daha önce burnundan nefes alamadığı için ameliyat olacağını açıklayan Zeynep Bastık Bıçak altına yattı. Operasyon sonrası son halini yayımlayan Bastık; "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" ifadelerini kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:41
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          Daha önce burnunda nefes alıp vermede sorun yaşadığını söyleyen şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu.

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          "SONUNDA DEVİASYON AMELİYATIMI OLDUM"

          Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi veren Zeynep Bastık; "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.

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          Zeynep Bastık ayrıca hastane odasında son halini çektiği öz çekim ile sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda kulak - burun - boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söylemişti.

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          "MEĞER CİDDİ BİR DEVİASYONUM VARMIŞ"

          Burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirten Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati."

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