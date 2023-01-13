ZES'e Kuveytli ortak

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Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions'a (ZES), Kuveytli ortak geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuwait Investment Authority (KIA), ZES'e 100 milyon dolar değerleme üzerinden 50 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 50 ortağı oldu.

ZES, yurt dışı faaliyetleri için kısa bire süre önce Hollanda merkezli 'Electrip' isimli bir şirket kurmuştu. Sağlanan finansmanın, ZES'in öncelikle Balkan coğrafyasında, sonrasında ise Avrupa ve Amerika'daki büyüme planlarında kullanılacağı öğrenildi.

Zorlu Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ZES'in çoğunluk paylarının satışına ilişkin olarak, şirketimiz ile Wren House Infrastructure LP (Kuwait Investment Authority bağlı ortaklığı) arasında imzalanan Electrip Limited Pay Alım Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, şirketimiz portföyündeki ZES Dijital Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tümü, şirketimiz tarafından yüzde 100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'ye devredilmiştir. İngiltere'ye bağlı Jersey adasında, Wren House Infrastructure LP'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak, Electrip Global Limited unvanlı yeni şirketin kuruluşu 9 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır. 13 Ocak 2023 tarihinde, yüzde 100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar artı bir payın şirketimiz tarafından, 50 milyon dolar bedel karşılığında Electrip Limited'e satılarak devri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bedel 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklaması uyarınca kullanılmıştır" denildi.

Açıklamada, "13 Ocak 2023 tarihinde, şirketimiz mülkiyetinde kalan Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar eksi bir pay (azınlık paylar), Electrip Limited'in aynı tarihli sermaye artırımında şirketimiz tarafından, sermaye taahhüdümüz karşılığı ayni sermaye olarak konulmak suretiyle, Electrip Limited'e devredilmiştir. İşbu pay devri ile Electrip Global B.V.'nin yönetim kontrolü Electrip Limited vasıtasıyla Wren House Infrastructure LP'ye'ye geçmiştir" bilgileri yer aldı.

18 AY BOYUNCA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PAY SATIŞI OLMAYACAK

Ayrıca, tarafların, Electrip Limited'in sermayesinde sahip oldukları payları 18 ay boyunca üçüncü kişilere satmamayı taahhüt ettikleri ve 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren 9 ay içerisinde Electrip Limited nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına katılmak üzere de 6 milyon dolar tutarına kadar sermaye konulmasının taahhüt edildiği kaydedildi.

Söz konusu sermaye artırımı neticesinde, Electrip Limited'in ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağı da aktarıldı.

İşlem sonrası, Zorlu Holding'in Zorlu Enerji'deki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 41.92, doğrudan ve dolaylı toplam pay sahipliği oranı yüzde 59.87, Wren House Infrastructure LP'nin pay sahipliği oranı ise yüzde 12.34 oldu.

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