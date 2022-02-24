Panik anları!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Zerrin Tekindor, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı.

Ofise giderken görüntülenen Tekindor, gazetecileri karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Panikleyen ünlü oyuncu, yüzünü gizledi.

Makyajsız ve pijamalı haliyle görüntü vermek istemeyen Zerrin Tekindor, ardından hızlıca ofise girdi.

Bir süredir Avustralya'da olan Z...