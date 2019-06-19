SON DAKİKA! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! Zerrin Özer'e ne oldu?

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı.

Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız" dedi.