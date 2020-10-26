Zerdeçal; sağlık açısından ve özellikle cilt sağlığı açısından çok yararlı bir bitki türüdür. Doğal maske yapılarak uygulanması cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlamaktadır.
Zerdeçalın Cilde Faydaları;
- Kalsiyum içermesinden dolayı cildi derinlemesine nemlendirmektedir.
- Cilde yüksek oranda C vitamini desteği sağlayarak kolajen yapısını destekler ve cildin elastikiyetini artırır.
- B6 vitamini ile hücre yenilenmesine katkı sağlar.
- Magnezyum ile cildinizi yaşlanmaya karşı korur ve daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.
Zerdeçal Maskesi Tarifleri
- Zerdeçal Cilt Bakım Maskesi; öncelikle cildinizi temizleyin. Sonrasında yarım çay kaşığı zerdeçal tozunu; 1 çay kaşığı bal ve süt ile karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizi derinlemesine nemlendirmekte ve bal sayesinde nemi cilde hapsetmektedir. Cildiniz daha yumuşak ve canlı gözükecektir.
- Canlandırıcı Cilt Maskesi; 1 avokadoyu robotta iyice öğütün. Ardından 1 yemek kaşığı avokadoyu, 1 çay kaşığı yoğurt ve yarım çay kaşığı zerdeçal tozunu krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 5 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Cildinize sürdüğünüzden arta kalan maskeyi ağzı kapalı bir kavanozda 1 hafta buzdolabında saklayabilirsiniz. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Bu maske cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırır, ihtiyacı olan nemi sağlar ve akne, siyah nokta oluşumunu engelleyecektir.
- Aydınlatıcı Zerdeçal Maskesi; 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı zerdeçal tozu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı (kuru cilt için) veya 3 damla limon suyu ( yağlı cilt için) hamur kıvamı alana kadar karıştırın. Ardından cildinize uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve nemli bez ile silin. Soğuk su ile durulayın. Bu maske cildinizdeki lekelerin giderilmesini sağlayacak ve cilt tonunuzun açılmasını sağlayacaktır.
Beyaz tenli olan kişilerin kullanılması ciltte lekelenme yapacağı için tavsiye edilmemektedir.
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