Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelen Zerde tatlısı, paha biçilmez safran bitkisinden yapılan bir tatlı çeşididir. Zerde tatlısı ayrıca sünnet düğünlerinde vazgeçilmez olarak sunulur. İçeriyle tam bir zengin tatlısıdır. İçerisindeki fıstık, üzümden dolayı enerji veren yapması ve yemesi eğlenceli olan Zerde tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Zerde Tatlısı Malzemeler;

• 1 çay bardağı kırık pirinç

• 1 su bardağı toz şeker

• 6-7 bardak su

• 3 tatlı kaşığı nişasta (Herhangi biri olabilir. Nişastayı çözdürmek için 1 çay bardağı suya ihtiyacımız olacak)

• 1 çay kaşığı zerde (Diğer adıyla safran)

• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 yemek kaşığı gülsuyu

Zerde Nasıl Yapılır?

• Pirinç ve suyu haşlamak için bir tencereye koyup ocağa alalım.

• Pirinçlerin haşlanmasından sonra zerde, gülsuyu, şeker, kuş üzümü ve dolmalık fıstığı ekleyerek kaynamasına izin verelim.

• Nişastayı 1 çay bardağı suda çözdürelim ve tencereye ekleyelim

• 2-3 dakika kadar kaynatıp kaselere paylaştırıp soğuk bir şekilde servis edelim.