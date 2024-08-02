Zengin tarihi geçmişe sahip Kaleiçi, UNESCO yolunda

"Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya'dır. 60 milyon turistin yaklaşık üçte birine Antalya ev sahipliği yapacak. Bu çok önemli bir rakam ve bu hedefi gerçekleştirmek için Antalya olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Turizm çok dinamik bir süreç.