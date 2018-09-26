Kandırdı, kandırıldı...

Diyarbakır’da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kantar Zabıta Amirliği ekipleri, kentin ana noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan vatandaşlar, Kantar Zabıta Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan üst aramasında 84 yaşındaki Selahattin A.’nın üzerinden çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi. Üzerinde 5, 20, 50 ve 10 liralık banknotlar halinde 7 bin lira çıkan Selahattin A.’ya Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ceza kesildi.



KANDIRDI, KANDIRILDI



İHA'nın haberine göre, üzerinde 7 bin lira çıkan dilenci Selahattin A.’nın yanında bulunan çantasını kontrol eden zabıta ekipleri ikinci bir şok yaşadı. Selahattin A.’nın çantasını boşaltan görevliler, üzerinde geçersizdir yazılar 50 ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 6 bin 150 lira geçersiz para ele geçirdi. Hemen güvenlik güçlerine haber veren zabıta görevlileri, paralara el koydu. Güvenlik güçleri, üzerinde geçersizdir yazısı yazılması nedeni ile paraların sahte olarak değerlendirilmeyeceğini bildirerek amirlikten ayrıldı.



Öte yandan Selahattin A.’nın üzerinden çıkan geçersiz paraların, dilencilik yaparken topladığı bozuk paraları banknot haline getirmek için girdiği dükkanlardan kendisine verildiği öğrenildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.