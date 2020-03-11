11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zencefil, Hindistan, Japonya ve Çin gibi iklimlerde yetişir. Şifalı bitkiler arasında bulunan zencefil çoğu zaman baharat olarak kullanılıyor. Ancak kök olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda zencefil çayı yaparak boğaz ağrılarınızı hafifletir ve solunum yolu rahatsızlıklarınıza iyi gelir. Doğal bir ağrı kesicidir.
ZENCEFİL FAYDALARI
- Mide ağrısına iyi gelir.
- İştah açar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Öksürüğü geçirir.
- Selülit oluşumu engeller.
- Ağrıları hafifletir.
- Soğuk algınlığına iyi gelir.
- Mide bulantısını keser.
- Kanser hastalığıyla savaşır.
- Kolestrolü düşürür.
- Saç köklerini güçlendirir.
ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
- Bir parça zencefil
- limon
- Bal
- Kaynamış su
Yapılışı
Aslında zencefil çayı yapmak için gereken malzemeler su ve zencefil bitkisidir. İsteğe göre limon ve bal ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir parça kabuğu soyulmuş zencefili atın ardından 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. İsterseniz bir tatlı kaşığı bal ve bir dilim limon ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun :)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!