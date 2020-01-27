Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin üçüncü bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ses kayıt cihazını, Ertan’ı merak ettiği için aldığını söyleyen Firuze, itirafıyla Ertan’ı şaşırtırken; Firuze ve Ayaz’ın duygu yüklü hesaplaşması dikkat çekiyor. Gözyaşlarına hakim olamayan Firuze’nin “Ben seni sevmekten başka ne yaptım!” sözleriyle Ayaz’a isyan ettiği anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Aliye’nin Faruk’a öfkesi dinmezken, Ertan’ın Firuze ile kurduğu yakınlık Ayaz’ı rahatsız ediyor.

ZEMHERİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşar. İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır. Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır.

Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır. Kaderin iki masum âşıkla işi henüz bitmemiştir. Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!