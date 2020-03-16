'Öyle bedel ödemeden kaçmak yok!'

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin final bölümü tanıtımı yayınlandı. Firuze ve Ayaz'ın düğün gününden mutlu anların ekrana geldiği tanıtımda Yaşar'ın kızına yaptığı duygusal konuşma izleyenleri derinden etkiliyor. Berrak gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken, Ertan'ın intikam sözleri dikkat çekiyor.
ZEMHERİ’NİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Firuze ve Ayaz, Ertan’ı cezasını çekmesi için cezaevine yollamışlarsa da onun intikam yemini ettiğinin henüz farkında değillerdir. İkisi de hala Ertan’ın öfkesinin hedefindedirler. Berrak, Ayaz’dan hala umutludur, onunla bir ömür hayali kurmaktadır. Ancak her şey beklemediği bir yöne akacaktır. Aliye ise sahip olduğu tapuyla birlikte hayaline kavuşmuş olsa da ailesi ve ev arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ayaz ve Firuze, Ertan’ı hayatlarından çıkarıp yeni bir hayata koşmak için çabalarken yollarına çıkan engellerle yine mücadele etmek zorunda kalırlar. Acaba iki yıl öncesinde kalan mutluluk planlarını bu sefer gerçekleştirebilecekler midir?
Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.
Zemheri Çarşamba akşamı final bölümüyle saat 20.00’de Show TV’de!
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