Koronavirüs pandemisi sonrasında Sırbistan hükümetinin kararıyla özel uçakla ülkesine dönen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic'in son hali gündeme oturdu!

Efsanevi Sırp antrenörün son fotoğrafı basketbolseverleri şaşkına uğrattı! Sakal bırakan ve uzayan saçları dikkat çeken Obradovic'in son hali sosyal medyada uzun süre konuşuldu.