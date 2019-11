Zeljko Obradovic'in açıklamaları şöyle:

Bu sene sadece Final Four'a katılmak değil; Avrupa Ligi'ni kazanabileceği düşünülen favori bir takımla oynadık. Bu, kesinlikle sergilediğimiz tablonun izahı değil. Çok kötü oynadık. Avrupa Ligi'nden sonra hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Motivasyondan bahsetmek istiyorum. Motivasyonunuz yoksa kötü reaksiyon gösteriyorsunuz ve her şey çok kötü oluyor.

"ŞU AN FELAKETİZ"

Bu akşam da çok fazla taraftarımız vardı. 7 yıl boyunca, burada olduğum sürece inanılmaz destek gösterdiler. Bunu oyuncularımızın ve hepimizin aklında tutması gerekiyor. Çok önemli ,bir şey çünkü bu insanlar bizim için her şeyi yapıyorlar. 6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan ve irdeleyen bir takımdık. Şu an felaketiz.

"KESİNLİKLE SAVAŞMADIK"

Reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak henüz bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Fransa'daki maça takımı hazırlamaya çalışacağım. İstekli ve motivasyonu olan, savaşan bir takım maçı asla 16 faulle bitirmez. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz