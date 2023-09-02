Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 33 yaşındaki Hüseyin Akbulut, otomobilde tartıştığı 3 çocuk annesi 26 yaşındaki eşi Zeliha Akbulut´u, tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Konya'da olay, Cihanbeyli ilçesi kırsal İnsuyu Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Akbulut (33) ile eşi 3 çocuk annesi Zeliha Akbulut (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
YARALANAN EŞİNİ ARAÇTAN İNDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında tabancasını çeken Hüseyin Akbulut, eşine ateş etti. Yaralanan eşini araçtan indiren Hüseyin Akbulut, sağlık ekiplerine haber verip, bölgeden ayrıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Zeliha Akbulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi.
POLİSE GİDİP TESLİM OLDU
Bir süre sonra Hüseyin Akbulut, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zeliha Akbulut ise memleketi Ilgın ilçesinde toprağa verildi.