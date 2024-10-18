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        Zelenskiy, NATO'ya davet bekliyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda, ülkesinin İttifak'a davet edilme beklentisini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 01:51 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:51
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        Zelenskiy, NATO'ya davet bekliyor
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda, NATO karargahında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Toplantılara Asya-Pasifik'ten ortaklar ve Avrupa Birliği'nin de katıldığını belirten Rutte, "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında önemli bir kolaylaştırıcı haline geldi. (Çin) Çıkarları ve itibarı etkilenmeden 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklemeye devam edemez. İran ve Kuzey Kore, askeri endüstrilerine destek karşılığında Rusya'nın savaş makinesini füzeler ve insansız hava araçlarıyla besliyor." değerlendirmesini yaptı.

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        "ZAFER PLANINA İLK TEMEL NOKTA NATO'YA DAVET EDİLMEMİZ"

        Rutte, sözü Zelenskiy'e devrederken Ukrayna'nın İttifak'ın bir parçası olacağı güne kadar gereken desteğin sağlanacağı mesajını verdi.

        Zelenskiy de ülkesi için NATO üyeliğinin önemine değinerek, "Bu yüzden Zafer Planı'nda ilk temel nokta NATO'ya davet edilmemiz." dedi.

        Ülkesinin NATO ile aynı değerleri paylaştığını, ortak düşmana karşı mücadele verdiğini vurgulayan Zelenskiy, "NATO'nun daveti, Ukrayna'yı diplomatik olarak güçlendirecek." ifadesini kullandı.

        "UKRAYNA ZATEN İTTİFAK'IN BİR PARÇASI"

        Zelenskiy, "Askerlerimiz cephe hatlarını ABD'den İsveç'e, Kanada'dan Türkiye'ye dünyanın her yerinden bize sağlanan silahlarla koruyor. Ukrayna zaten İttifak'ın bir parçası haline gelmişken, onu dışarıda bırakmak, siyaseten yanlış olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Washington Zirvesi'nde taahhüt edilen 40 milyar avronun yerine getirilmesini beklediğini söyleyen Zelenskiy, eğitim misyonlarının da artırılarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

        Bir soru üzerine Zelenskiy, ülkesinin bekasının ortakları ile birliğini kaybetmemesine bağlı olduğunu dile getirdi.

        Rutte de araya girerek "Birliğimizi kaybetmeyeceğiz. Bu bugün (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e mesajımdır. Eğer birliğimizi kaybedeceğimizi düşünüyorsa, kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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