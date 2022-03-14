Zelenskiy'den Microsoft'a tepki

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya’da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı.