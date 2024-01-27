Son dakika haberi CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul ve Ankara'da kritik ilçeler dahil 209 belediye başkan adayı belirlendi.

MUĞLA VE ANTALYA DAHİL 8 BÜYÜKŞEHİR ADAYI NETLEŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Antalya için de mevcut başkan Muhittin Böcek aday oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi için Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır için Cafer Pekdemir, Erzurum için Atlıhan Atila, Sakarya için Azize Çeroğlu, Trabzon için Hasan Süha Saral, Van için Şükrü Şahar aday gösterildi.