Zelenskiy: 8 Mayıs'a kadar beklemek için bir sebep yok | Dış Haberler

Zelenskiy: 8 Mayıs'a kadar beklemek için bir sebep yok | Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına ilan edilen ateşkese yanıt verdi.

ABD'nin tam ateşkes teklifine olumlu cevap verdiklerini hatırlatan Zelenskiy, 8 Mayıs'a kadar beklemek için bir sebep olmadığını belirterek 30 günlük koşulsuz ateşkes talep etti.

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Ateşkesin birkaç günlük olmaması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümünde (9 Mayıs) düzenlenecek olan törenleri işaret ederek "Biz insan hayatlarına değer veriyoruz, törenlere değil." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın bu teklifi ile manipülasyona başvurduğunu iddia etti.

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RUSYA'NIN ATEŞKES İLANI

Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirildi. Açıklamada, bu süre içerisinde bütün askeri eylemlerin durdurulacağı belirtildi.

Rusya'nın, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşündüğü kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uygun ve etkili şekilde cevap vereceği vurgulandı. Açıklamada, "Rus tarafı, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve uluslararası ortaklarla yapıcı etkileşimi hedefleyen ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğunu bir kez daha dile getiriyor.” ifadelerine yer verildi. Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.