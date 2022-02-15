Zelenskiy'den 16 Şubat kararı

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

AA'nın ABD medyasından aktardığı habere göre; Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.