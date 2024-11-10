Zeki Murat Göle'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Jose Mourinho’nun cezası nedeniyle Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle katıldı.

"OYUNCULARIMIZ FENERBAHÇE RUHUNU VE KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDU"

Sivasspor mücadelesini değerlendiren Göle, “Maç önünde reaksiyon vermemiz gereken bir maç olacağını söylemiştik. Maçta oyuncular oyunun kontrolünü elinde tutarak bu reaksiyonu verdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söyledik. Oyuncularımız bunu başardılar. Oyun disiplininde kalmaları, oyunu istemeleri bugün artı. Bir önceki maçta sağlayamamıştık. Bugün bunu güzelce uyguladık" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve kaybedilen AZ Alkmaar müsabakasıyla ilgili sorulan soruya Zeki Murat Göle, "Hocamız 2 gün önce verdiği röportajda detaylı bir şekilde anlatmıştı. Onun da dediklerini takım bugün yerine getirdi" yanıtını verdi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Göle, sakatlıklarla ilgili, "Maç 3-0 olunca Djiku ile alakalı, biraz da tedbir de var, ufak sakatlığı da var. Daha doktor ile konuşmadık. Çağlar'ın durumunu da net bilmiyoruz. Hastaneden dönünce belli olacak. İnşallah ciddi bir durum yoktur." sözlerini sarf etti.