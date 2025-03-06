Zeki Demirkubuz’dan, Beşiktaş’a ziyaret

'Kader', 'Masumiyet' ve 'Hayat' filmleriyle tanınan yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüp, Kulübün başkanı Serdar Adalı ile Demirkubuz'un yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak ziyaretini resmi sosyal medya hesabından, "Beşiktaşlı yönetmen Zeki Demirkubuz'dan kulübümüze ziyaret" notuyla paylaştı.

"Beşiktaş ve futbol beni temizliyor, hayatta tutuyor. Hafta sonlarını heyecanla bekliyorum. Bu kadar masum bir ilişki kurduğum başka bir şey yok. Daha çocuksu, hatta ergence bir şey... Beşiktaş maçını izlerken yemek yemem, alkol almam; adeta bir ayin gibi izlerim. Dünyanın en güzel şeyi Beşiktaş’ın attığı gol, en acı şey de yediği goldür. 'Bu nasıl olur?' diyorum kendime ama hayat budur işte"

Fotoğraflar: X, DepoPhoto