'Masumiyet', 'Kader', 'Üçüncü Sayfa' ve Yazgı' gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu açıkladı.

Demirkubuz, "Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek" dedi.

Ünlü yönetmen, Twitter hesabından, "İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet'i siliyoruz.Ama konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli.Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek.Buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir." ifadelerini kullandı.