Zeki Demirkbuz filmleri Mayıs'ta Beyoğlu Sineması'da

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Beyoğlu Sineması, özel seçki ve içerikleriyle Mayıs ayında da İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan mekânda, “Ayın Yönetmeni”, “Kısa Film Seçkisi”, “Çocuk Matinesi” ve “Sinemasal Buluşmalar” programlarına ek olarak SİYAD’tan “Yönetmen Sineması Söyleşileri”, TÜRSAV’dan “Meraklısına Sinema Sohbetleri”, FİLM-YÖN’den “Ayın Teması”, SEYAP’tan “Yakın Dönem Bağımsızlar” Altyazı’dan “Sinema Seminerleri” ve “Altyazı Seçti”, DOCİST ve BSB’den “Salı Belgeselleri”, Kültür AŞ’den “Gül Kendine” Mayıs ayında sinema tutkunlarını bir araya getirecek.

İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programlarda bu ay “Ayın Yönetmeni”nin konuğu Zeki Demirkubuz. Program kapsamında; “Hayat”, “Yeraltı”, “Yazgı” ve “Bulantı” filmlerinin gösterimi olacak. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’daki “Yazgı” filminin ardından SİYAD işbirliğiyle düzenlenecek söyleşide, Olkan Özyurt moderatörlüğünde Zeki Demirkubuz ve Serdar Orçin sinemaseverlerle bir araya gelecek. 25 Mayıs Cumartesi saat 19.00’daki “Hayat” filmi sonrasında ise Janet Barış ve Engin Ertan söyleşisi olacak.

Ayın Teması: Türk Sineması’nda İlk Filmler Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) işbirliğiyle her ay Beyoğlu Sineması’nın programında yer alan Ayın Teması, bu ay Türk Sineması’nda İlk Filmler. Tema kapsamında Şükrü Alaçam’ın “Locman”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin” ve Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmleri gösterilecek. Filmler sonrası, Alin Taşçıyan, Tuğçe Madayanti, Çiğdem Vitrinel ve Aydın Orak moderatörlüğünde yönetmenlerle söyleşiler gerçekleşecek. Altyazı Sinema Derneği’nden…

Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle hazırlanan Sinema Seminerleri ve Altyazı Seçti programları Mayıs ayında yine sinema meraklılarını bekliyor. Sinema Seminerleri’nde Evrim Kaya ile “Modernist Avrupa Sineması”, Gülengül Altıntaş ile “Diyalog Yazımı”, Engin Ertan ile “Sinema Tarihinde Yolculuk: Sovyet Montaj Kuramı” ve Aslı Ildır ile “Sinema ve Video Oyunları: Uyarlamaların Ötesinde” konuşulacak. Altyazı Seçti programında ise, Aki Kaurismäki’nin “Sararmış Yapraklar” filminin gösteriminin ardından Ekrem Buğra Büte moderatörlüğünde Aslı Ildır ve Müge Turan bir söyleşi gerçekleşecek.

Kültür AŞ’den Gül Kendine İBB iştiraklerinden Kültür AŞ işbirliğiyle hazırlanan Gül Kendine programı Mayıs ayında dört filmi ağırlıyor. Program kapsamında Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Gözümün Nuru”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Yozgat Blues”, Kaan Arıcı ve İsmet Kurtuluş’un “Dona Dona” ile Elif Nazlı Durlu’nun “Zuhal” filmleri seyirciyle buluşacak. “Gözümün Nuru”, “Yozgat Blues” ve “Dona Dona” filmleri sonrası film ekipleriyle söyleşiler gerçekleşecek. Kültür AŞ ve Film Dayanışması Platformu işbirliğiyle gösterimi yapılacak Gül Kendine Kısa Film Seçkisi’nde ise, 8 kısa film gösterilecek ve film ekipleriyle söyleşiler yapılacak.

Salı Belgeselleri İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCİST) ve Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) işbirliğiyle hazırlanan Salı Belgeselleri kapsamında “İçimdeki Küller”, “Tanrı Göçmen Çocukları Sever Mi Anne?”, “Prusias ad Hypium Bugüne Bakıyor” ve “Söz Vermek” adlı belgesel filmler türün meraklılarıyla buluşacak. Gösterim sonrası film temasıyla paralel ilerleyecek olan söyleşilerle, izleyiciler konuyu derinlemesine ele almış şansı yakalayacak. REKLAM Yakın Dönem Bağımsızlar Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) işbirliğiyle hazırlanan Yakın Dönem Bağımsızlar serisinde, Özgür Sevimli’nin “Murtaza”, Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında”, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin “Sibel” ile Atıl İnaç’ın “Daire” filmleri gösterilecek. Filmler sonrası, Haşmet Topaloğlu moderatörlüğünde Özgür Sevimli & Sevil Demirci, Selman Nacar, Damla Sönmez ve Atıl İnaç & Derya Tarım söyleşileri gerçekleşecek.

Meraklısına Sinema Sohbetleri TÜRSAV işbirliğiyle Meraklısına Sinema Sohbetleri’nde bu ay dört başlık yer alıyor; “Ses Ver! Sinemada Seslendirme Serüveni”, “Artiz olmak isteyen var mı? Casting Direktörlerinin Dünyası”, “Color’da kurtarırız! Sinemada Rengin Serüveni” ve “Işıkla Karanlık Arasında: Sinemada Işığın Serüveni”. .png Mayıs ayında Goethe Enstitüsü işbirliğiyle yapılacak Sinemasal Buluşmalar kapsamında Reiner Werner Fassbinder’in “Effi Briest” filmi gösterilecek ve Evrim Kaya, Fatih Özgüven, Engin Ertan ile söyleşi gerçekleşecek. Kısa Film Seçkisi’nde ise 3 kısa film sinemaseverlerle buluşacak ve gösterim sonrası film ekipleriyle söyleşiler olacak.

Haftanın altı günü kapılarını açan ve İstanbullu sinemaseverlerin yeniden buluşma noktası haline gelen Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Sinemanın tüm etkinlik programlarına Beyoğlu Sineması sosyal medya hesapları ve https://kultursanat.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.