1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
Adana'da, 27 yıl önce komşusunun kızı 9 yaşındaki Tuğçe Omita'yı cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapse çarptırılan, cezasını çekip tahliye olduktan bir süre sonra arkadaşı 61 yaşındaki Murat Arlı'yı öldürüp cesedini battaniye sararak drenaj kanalına atan 66 yaşındaki Atilla Cücü müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’nın (61) cesedini 10 Mart 2024'de Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu.
MAKTULÜN TELEFONU OĞLUNDA ÇIKTI9 yaşındaki Tuğçe Omita, Atilla Cücü'nün tecavüzüne uğradıktan sonra katledildi.
DHA'daki habere göre ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. 4 ay sonra Kars’tan sinyal veren telefonun yapılan araştırmada Arlı’nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi.
"ARKADAŞIMI DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"
Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Atilla Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm.
"DRENAJ KANALINA ATTIM"
Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.
TUĞCE'Yİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞMurat Arlı, Atilla Cücü tarafından dövülerek öldürüldü.
Atilla Cücü’nün, 1998 yılında 9 yaşında olan komşusunun kızı Tuğçe Omita’yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, cinsel istismarda bulunup ardından boğarak öldürdüğü daha sonra da cesedi battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı.
MÜEBBET ALDI TAHLİYE OLDU ÖLDÜRDÜ
Yargılanıp müebbet hapse çarptırılan Cücü’nün cezasını çekip tahliye olduktan kısa süre sonra da Murat Arlı’yı öldürdüğü belirtildi.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
Atilla Cücü hakkında 'kasten öldürme' suçundan Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Atilla Cücü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
"BİLEREK ÖLDÜRMEDİM" DEDİ
Son savunmasını yapan Cücü, "Arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yok" dedi. Mahkeme heyeti, Atilla Cücü'yü 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ANNESİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Atilla Cücü’nün tekrar cinayet işlediğini televizyonda izlediği haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita’nın annesi Döne Omita, "Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.