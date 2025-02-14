Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’nın (61) cesedini 10 Mart 2024'de Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu.

DHA'daki habere göre ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. 4 ay sonra Kars’tan sinyal veren telefonun yapılan araştırmada Arlı’nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi.

"ARKADAŞIMI DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"

Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Atilla Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm.

"DRENAJ KANALINA ATTIM"

Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.