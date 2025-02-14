Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
İstanbul Beşiktaş'ta, yaya geçidinde, sağa dönüş yapan hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Suzan Tuna Kahveci'ye çarptı. Kazada hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı
İstanbul'da korkunç kaza, saat 11.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.
HAFRİYAT KAMYONU EZDİ
Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı.
YAŞLI KADIN HAYATA VEDA ETTİ
DHA ve İHA'daki habere göre olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan kamyon şoförü Ekrem A.'nın (71) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.