12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zeki Çelik, ortaya koyduğu başarılı performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Fransa'nın Lille takımında forma giyen A Milli Takım oyuncumuz, Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girdi. Peki Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Milli futbolcu Zeki Çelik'in hayatı ve kariyeri...
ZEKİ ÇELİK KİMDİR?
Mehmet Zeki Çelik (d. 17 Şubat 1997, Yıldırım),Ligue 1 ekiplerinden Lille takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.
İlk yıllar
Çelik, 11 yaşında Bursa ekiplerinden Yavuz Selimspor tarafından keşfedildi. Burada geçirdiği 1 sene sonra Bursaspor altyapısına transfer oldu. Burada Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş gibi A takıma yükselen genç oyuncularla beraber oynadı. Ocak 2015'te Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2015-16'da 3. Lig ekibi Bursa Nilüferspor'a kiralandı. 23 Ağustos 2015'te Kozan Belediyespor ile oynanan lig maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 34 lig maçında forma giydi. O sezon İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak tarafından beğenildi ve Bursaspor'da A takımda düşünmediğini öğrenince Çelik, 2. Lig takımı İstanbulspor'a transfer olmayı kabul etti. İlk sezonunda 31 maçta forma giydi. Takımı, grup birincisi olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. 12 Ağustos 2017'de çıktığı ilk 1. Lig maçında kariyerinin ilk golünü Eskişehirspor karşısında kaydetti. O sezon 33 maçta forma giyen futbolcu 3 tane gol kaydetti.
Lille
TFF 1. Lig'deki performansıyla millî takıma çağrılan futbolcu, yabancı takımların da dikkatini çekti ve 2018-19 sezonu öncesi Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. 11 Ağustos 2018'de Rennes'i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı.
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