Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu evli mi, çocuğu var mı ve eşi kim?

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Zehra Taşkesenlioğlu'nun biyografisi

AK Parti 25 ve 26. dönem Erzurum milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte, 1972 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili bilgiler...

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