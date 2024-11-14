Zehirli yılanlardan nükleer kalıntılara: İşte bugün terk edilmiş olan ve insanların ayak basmadığı adalar!
Issız adalar her zaman insanların ilgisini çeken, gizemli ve etkileyici yerler olmuştur. Kimi çevresel koşullar nedeniyle, kimi ise trajik tarihi olaylardan dolayı terk edilen bu adalar, hala insanlık izleri taşıyor. İşte, gezegenimizin dört bir yanında bulunan ve geçmişten günümüze birçok hikâyeyi barındıran, ıssız bırakılmış adalar...
- 1
Issız adalar, insan yaşamından uzak, gizem dolu yerler olarak her zaman merak uyandırmışlardır. Bu adalar, doğal zorluklar, çevresel tehditler veya trajik olaylar nedeniyle terk edilmiştir. Her birinin ardında farklı bir hikâye yatan bu gizemli adalar, insanlığın bıraktığı izleri doğanın hakimiyeti altında saklamaktadır. İşte, tarihin ve doğanın gizemlerini barındıran bazı ünlü terk edilmiş adalar...
- 2
1. YILAN ADASI - BREZİLYA
Brezilya kıyılarının yaklaşık 35 kilometre açığında yer alan Ilha da Queimada Grande, diğer adıyla Yılan Adası, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak bilinir. Bu küçük ada, yüksek nüfuslu Bothrops insularis yılanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Zehirli bir tür olan bu yılanlar, insanlara ölümcül derecede zarar verebilecek zehire sahiptir. Bu yüzden, ada Brezilya hükümeti tarafından halka kapatılmıştır. Sadece özel izinle bilim insanları ve araştırmacılar adaya ayak basabilir.
- 3
2. HASHİMA ADASI - JAPONYA
Japonya’nın Nagasaki kıyısında yer alan Hashima Adası, 20. yüzyılın ortalarında bir kömür madeni olarak kullanılıyordu. Adanın her köşesi, o dönemde madencilerin ihtiyaçlarına göre inşa edilmişti. Ancak kömür madenciliği sona erince ada tamamen terk edildi ve geriye sadece boş binalar kaldı. Şehir harabelerini andıran bu ada, Japonya'nın endüstriyel tarihine dair çarpıcı bir tablo sunar.
-
- 4
3. NORTH BROTHER ADASI - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
New York’un yakınlarındaki North Brother Adası, 1885'te bir karantina merkezi olarak kullanılıyordu. Tifo salgını sırasında Mary Mallon gibi hastaların tutulduğu bu ada, yıllar içinde çeşitli hastaların tedavisi için izole bir merkez haline geldi. Ancak ilerleyen yıllarda, hastalıkların tedavi edilebilir hale gelmesiyle ada boşaltıldı ve doğanın insafına bırakıldı. Günümüzde, ağaçlarla kaplı terk edilmiş binalarıyla gizemli bir atmosfere sahiptir.
- 5
4. POVEGLİA ADASI - İTALYA
Venedik’in yakınlarında bulunan Poveglia Adası, tarih boyunca ölüm ve trajediyle anılmıştır. 14. yüzyılda veba salgını sırasında hastaların ve ölülerin getirildiği ada, hastalığın kurbanları için bir karantina bölgesi olarak hizmet vermiştir. Daha sonra ise akıl hastanesi olarak kullanılan bu ada, ürkütücü bir atmosfere sahip olup, günümüzde tamamen terk edilmiştir. Turistlerin ziyaretine izin verilmeyen ada, hala Venedik’in en ürkütücü noktalarından biri olarak bilinir.
- 6
5. JACO ADASI - DOĞU TİMOR
Doğu Timor’un küçük ve ıssız adası Jaco, muazzam doğal güzelliğiyle dikkat çeker. Fakat buranın terk edilme sebebi mistik bir inanca dayanır. Yerliler, Jaco Adası'nın kutsal bir yer olduğuna ve buraya ayak basmanın kötü şans getireceğine inanırlar. Bu yüzden ada, doğal güzelliği korunmuş ve insan etkisinden uzak kalmış bir yeryüzü cenneti olarak varlığını sürdürmektedir.
-
- 7
6. HİRTA ADASI - İSKOÇYA
İskoçya’nın Batı Hebridler bölgesinde bulunan Hirta Adası, 1930’larda tamamen boşaltıldı. Nüfusu azalan ada sakinleri, zorlu iklim koşulları ve dış dünyadan kopuk olmaları nedeniyle yaşamlarını sürdüremeyince adayı terk etti. Bugün Hirta, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almakta ve kuş gözlemcileri ile tarih meraklıları tarafından ziyaret edilmektedir.
- 8
7. GREAT BLASKET ADASI - İRLANDA
İrlanda’nın batısında yer alan Great Blasket Adası, 1953 yılında zor yaşam koşulları nedeniyle boşaltıldı. Zorlu doğa şartlarına karşı direnemeyen ada sakinleri, adayı terk etmek zorunda kaldı. Adada yaşayan son insanlar, dönemin İrlanda hükümeti tarafından ana karaya taşındı. Günümüzde, Great Blasket, turistler için tarih ve doğa dolu bir ziyaret alanıdır.
- 9
8. DECEPTİON ADASI - ANTARKTİKA
Antarktika’nın volkanik bir adası olan Deception, tarih boyunca keşif gezileri, balina avcılığı ve bilimsel araştırmalar için kullanılmıştır. Ancak aktif volkanik hareketler, adanın zaman zaman tamamen boşaltılmasına yol açtı. Günümüzde ada, bilim insanları ve macera arayan turistler için cazip bir yer olsa da, volkanik tehdit nedeniyle sürekli yerleşim mümkün değildir.
-
- 10
9. KAHOʻOLAWE ADASI - HAWAİİ, ABD
Kahoʻolawe, Hawaii Takımadaları’ndan biri olup, geçmişte askeri eğitim alanı olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından bombardıman testleri için kullanılan ada, zamanla zarar görmüş ve yerleşime elverişsiz hale gelmiştir. 1990'larda ada, Hawaii eyaletine geri verilmiş ve günümüzde doğa koruma alanı olarak kullanılmaktadır.
- 11
10. CLİPPERTON ADASI - PASİFİK OKYANUSU
Meksika’nın Pasifik kıyılarında yer alan Clipperton Adası, Fransız yönetiminde bir mercan adasıdır. 20. yüzyılın başlarında guano madenciliği yapılmış olan ada, sonrasında tamamen terk edilmiştir. Yalnızca ara sıra bilim insanları ve Fransız donanması tarafından ziyaret edilen ada, bugün doğanın etkisi altında kendine has bir ekosisteme sahiptir.
Kaynak: Insailing, Storymaps