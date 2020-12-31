Zehir tacirleri yine 'Şila'ya takıldı

Van'da narkotik polisi yol denetimine eşlik eden hassas burunlu narkotik köpeği Şila'nın tepki verdiği kamyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merak Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıl başı öncesi özellikle zehir tacirlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edremit'te yol denetimi yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler bir kamyonu durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte kamyonda arama yapıldı. Hassas burun Şila'nın uyarı verdiği gizli bölmede yapılan armalarda 58 paket halinde 81 kilo 780 gram uyuşturucu madde, 37 paket halinde 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü E.B. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.