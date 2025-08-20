Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zayıf ve kırılgan tırnaklara sahipseniz, bu yöntemler size ilaç gibi gelecek!

        Kırılan tırnaklar sadece kozmetik bir sorun olmayabilir! Nelere dikkat edilmelidir?

        Tırnak kırılmalarını önlemek için basit bakım önerileri ve doğru alışkanlıklarla uzun vadede güçlü ve sağlıklı tırnaklara sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tırnaklarınızın durumu aslında ne anlatıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tırnak kırılması, sadece estetik bir sorun değil; vitamin eksikliklerinden hormonal bozukluklara kadar birçok sağlık probleminin belirtisi olabilir.

        TIRNAK KIRILMASI NEDİR?

        Tırnak kırılması, tırnağın keratin yapısının zayıflamasıyla ortaya çıkar ve farklı faktörlerle ilişkilidir. Tırnak plağının çatlaması, soyulması veya uçlardan kopması bu durumun en belirgin sonucudur. Genellikle dış etkenler ya da vücuttaki dengesizlikler, tırnağın dayanıklılığını azaltarak kırılgan hale gelmesine yol açar.

        Sağlıklı bir tırnak, pürüzsüz, yarı saydam, esnek ve kolay kırılmayan bir yapıya sahiptir. Tırnak sağlığı, hem güçlü keratin yapısına hem de çevresel faktörlere karşı yeterince korunmaya bağlıdır.

        REKLAM

        TIRNAK KIRILMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

        Tırnak kırılmasına hem içsel hem de dışsal etkenler sebep olabilir. Bunların başlıcaları şunlardır:

        - Vitamin ve mineral eksiklikleri

        - Cilt ve tırnak hastalıkları

        - Hipotiroidi ve hormonal bozukluklar

        - Kimyasal maddelerle sık temas

        - Aşırı suya maruz kalma

        - Yanlış manikür ve pedikür uygulamaları

        Bu faktörler bir araya geldiğinde tırnak yapısı zayıflar ve kırılmalar sık görülür.

        VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ

        Besin eksiklikleri, tırnak hücrelerinin yenilenme sürecini yavaşlatır ve yapının bozulmasına neden olur. Özellikle biotin, folik asit, C vitamini ve B grubu vitaminlerinin eksikliği, tırnakların kırılgan hale gelmesine yol açar.

        Mineral dengesizliği, özellikle kalsiyum eksikliği, tırnakların sertliğini azaltarak kolayca çatlamasına sebep olur.

        REKLAM

        CİLT VE TIRNAK HASTALIKLARI

        Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları, tırnak plağını etkileyerek renk değişimi, kalınlaşma veya çizgilenmeye yol açabilir. Kronik cilt hastalıkları tırnakların deformasyona uğramasına neden olur.

        HİPOTİROİDİ VE HORMONAL BOZUKLUKLAR

        Tiroid hormonlarının yetersizliği, tırnak uzamasını yavaşlatır ve keratin üretimini olumsuz etkiler. Bu durum, tırnaklarda kuruluk, soyulma ve kolay kırılma olarak kendini gösterir. Özellikle kadınlarda hormonal değişim dönemlerinde bu sorun daha sık yaşanır.

        KİMYASAL MADDELERLE TEMAS

        Temizlik ürünleri, dezenfektanlar ve oje çözücüler, tırnak yapısındaki doğal koruyucu tabakayı aşındırarak nem kaybına sebep olur. Eldiven kullanılmadan yapılan ev işleri, tırnakların çatlamasına zemin hazırlar.

        AŞIRI SUYA MARUZ KALMA

        Uzun süre suyla temas etmek tırnaklarda yumuşamaya, ardından dayanıklılık kaybına yol açar. Sık el yıkama veya bulaşık yıkama gibi alışkanlıklar tırnakların soyulup kırılmasını kolaylaştırır.

        REKLAM

        YANLIŞ MANİKÜR VE PEDİKÜR UYGULAMALARI

        Tırnak etlerinin fazla kesilmesi, yanlış törpüleme veya steril olmayan aletlerin kullanılması, tırnak plağını zayıflatır. Bu durum çatlamalara, kökten ayrılmalara ve enfeksiyon riskine yol açabilir.

        TIRNAK KIRILMASINA YOL AÇABİLEN HASTALIKLAR

        Tırnak kırılmaları yalnızca dış etkenlerden değil, bazı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Bu hastalıkların başlıcaları:

        1. DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

        Kanda hemoglobin seviyesinin düşmesi, hücrelere yeterli oksijen taşınmasını engeller. Bu durum tırnaklara da yansır ve kırılganlık artar. İnce, içe kıvrılmış ya da kolay kırılan tırnaklar bu hastalığın işareti olabilir.

        2. HİPOTİROİDİ

        Tiroid hormonlarının yetersizliği, keratin üretimini azaltarak tırnakların yavaş uzamasına ve güçsüzleşmesine neden olur.

        3. DİĞER CİLT HASTALIKLARI

        Tırnak mantarı, tırnakların sararmasına, kalınlaşmasına ve parçalanmasına yol açar. Egzama ve sedef de tırnak yüzeyinde bozulmalara neden olabilir.

        REKLAM

        TIRNAK KIRILMASINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ

        Tırnak sağlığını korumak için düzenli bakım ve bazı alışkanlıkların değiştirilmesi gerekir. İşte tırnak kırılmasını önlemek için uygulanabilecek yöntemler:

        - Tırnaklar düzenli kesilmeli ve çok uzun bırakılmamalı

        - Nemlendirici kremlerle tırnaklar düzenli olarak nemlendirilmeli

        - Demir ve biotin takviyesi yapılmalı

        - Protein, vitamin ve mineral açısından zengin beslenilmeli

        - Kimyasal maddelerle temasta eldiven kullanılmalı

        - Yapay tırnak kullanımından kaçınılmalı

        - Alfa-hidroksi asit veya lanolin içeren losyonlar kullanılmalı

        TIRNAK TEMİZLİĞİ VE HİJYENİ

        Tırnak altları yumuşak bir fırça ile temizlenmeli ve düzenli kesilmelidir. Bu sayede mikroorganizmaların birikimi engellenir. Tırnak etlerine zarar vermeden yapılan bakım, enfeksiyon riskini azaltır.

        OJE VE ASETON KULLANIMI

        Tırnakların hava alması için sürekli oje kullanılmamalıdır. Aseton seçerken alkol oranı düşük, kurutucu etkisi az olan ürünler tercih edilmelidir. Bu şekilde hem estetik görünüm korunur hem de tırnak sağlığına zarar verilmez.

        Görsel Kaynak: istockphoto/Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Habertürk Anasayfa