12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporunda, zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğu uyarısında bulunuldu.
Zatürreye bağlı ölümlerin çoğunun, iki yaşın altındaki çocuklar arasında görüldüğüne dikkat çekilen raporda, yaşamlarının ilk ayında ölen bebek sayısının da yaklaşık 153 bin olduğu belirtildi.
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Her gün 5 yaşın altındaki yaklaşık 2 bin 200 çocuk, tedavi edilebilir ve çoğunlukla önlenebilir bir hastalık olan zatürreden ölüyor. Güçlü küresel kararlılık ve artan yatırımlar bu hastalıkla mücadelede kritik öneme sahip. Ancak uygun maliyetli koruyucu, önleyici ve tedavi edici müdahalelerle milyonlarca hayatı gerçekten kurtarabiliriz." dedi.
Raporda ayrıca, geçen yıl beş yaşından küçük 437 bin çocuğun ishal, 272 bininin de sıtma nedeniyle öldüğüne dikkat çekildi.
DÜNYADA ZATÜRREDEN ÖLÜMLERİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE NİJERYA
Merkezi İngiltere'de bulunan Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, geçen yıl dünyada zatürreden hayatını kaybeden 800 binden fazla çocuktan 162 bininin Nijeryalı olduğu belirtildi.
Raporda, geçen yıl Hindistan'da 127 bin, Pakistan'da 58 bin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 40 bin ve Etiyopya'da 32 bin çocuğun zatürreden öldüğü kaydedildi.
UNICEF'in Nijerya temsilcisi Pernille Ironside, rapora ilişkin, ülkedeki zatürre ölümlerinde en büyük etkenin yetersiz beslenme ve hava kirliliği olduğu açıklamasını yaptı.
Nijerya'nın, dünyada zatürrenin en fazla görüldüğü ülke durumunda bulunduğuna işaret eden Ironside, hastalıktan ölen çocukların genelde beş yaş altında olduğunu söyledi.
Ironside, zatürrenin aşılarla önlenebileceğini ve düşük maliyetli antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebileceğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!