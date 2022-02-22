Kente ilk kez geldiğini aktaran Taşdelen, "Hayatımda böyle güzel bir yer görmedim. Hem doğası hem havası hem de bu coğrafyasıyla dünyada böyle bir yer yok. İnsanlar İsviçre'ye, Alpler'e gitmek istiyor ama önce gelsinler Hakkari'yi görsünler. Araba kiralayıp Doğu Anadolu'yu geziyorum. Buraya hayran kaldım" diye konuştu.