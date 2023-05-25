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Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması!

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'nun babası açıklamalar yaptı. İtalyan yıldızın Galatasaray'daki durumunu değerlendiren Igor Zaniolo transfer söylentilerine de yanıt verdi

Giriş: 25.05.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması!
HABERTURK.COM

Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına oğlunun durumuyla ilgili açıklamalarda yaptı.

Igor Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak." dedi.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU"

Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya Igor Zaniolo, "Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu!" cevabını verdi.

9 MAÇTA 3 GOL ATTI

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve sonraki satış karından yüzde 20 fiyatla transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Parçalı formayla çıktığı 9 Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.

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