Zaniolo, bahis suçlamasından aklanıyor mu? Sıcak gelişme...
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo'nun da adının geçtiği bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın Newcastle Unitedlı Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'ya dair kısmında iki oyuncunun da bahis oynayıp oynamadığına dair bir somut kanıt bulunamadı
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Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun da içinde bulunduğu bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor...
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Torino Savcılığı, Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin savunmalarını en kısa sürede almak istiyor. İki oyuncunun da müfettişler tarafından çağrılması bekleniyor.
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Diğer yandan SKY'ın haberine göre soruşturmanın şu ana kadar yürütülen kısmında iki oyuncunun da bahis oynadığına dair herhangi bir somut kanıt bulunamadı.
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Ancak iki oyuncunun da akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarına geçen günlerde inceleme kararı verilmişti. Savcılık yetkilileri, iki oyuncunun da üçüncü şahıslarla yaptıkları konuşmaları inceleyecek.
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İtalyan futbol haberlerini uluslararası basına aktarmak üzerine yayın yapan bir platform olan 'Getfootballnewsitaly'nin aktardığına göre iki oyuncunun da sadece poker ve blackjack oynadığı görüldü.
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AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI: FARKINDA OLMADAN OYUNLAR OYNAMIŞ OLABİLİR
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti.
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Tognozzi açıklamasında şunları söylemişti:
"Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir."
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"Her şeyi temize çekeceğiz. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz euro'luk ceza. Ancak oyuncunun reputasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."
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ERDEN TİMUR: OYUNCUNUN BEYANI BAHİS OYNAMADIĞI YÖNÜNDE
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında Habertürk'ten Çağatay Çelik'in sorularını yanıtlamış ve Zaniolo'nun kendilerine bahis oynamadığı yönünde beyanat verdiğini dile getirmişti.
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İtalyan futbolcuyla görüştüklerini belirten Erden Timur, Zaniolo'nun kendilerine böyle bir şeyin içinde olmadığını ifade ettiğini söylerken "Şu anda kulübümüze ulaşan bir durum yok. Ortada bir suçlama var ve soruşturma var. Avukatlarla temas halindeyiz. Bekleyip göreceğiz" demişti.
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"SAVUNMALARI FARKLI YÖNDE OLACAK"
Yine SKY'ın haberine göre Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun soruşturmadaki savunmaları farklı stratejilerde olacak. Tonali, Fagioli'nin yaptığı gibi bir iş birliğine gitme yolunu tercih edecek.
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Nicolo Zaniolo ise Roma'daki spor savcılığında bahis oynadığını tamamen reddedecek ve aklanmasını talep edecek.
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FAGIOLI BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
Juventuslu Nicola Fagioli ise yargıyla anlaşma yoluna giderek bahis oynadığını kabul etmişti. 22 yaşındaki Fagioli, savcılığa verdiği ifadesinde, yasa dışı bazı sitelerde bahis oynadığını söyledi.
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Fagioli'nin 3 yıl futboldan men ve 25 bin avronun üzerinde para cezası alabileceği belirtiliyor. İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.
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Diğer yandan, adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçen futbolcuların, kendi oynadıkları takımların maçlarına bahis yaptıklarına dair bir durumun tespit edilmesi halinde, kulüplerinin de ceza alma riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
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10 OYUNCUYA SIÇRAYABİLİR
İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen futbolculara ek olarak, bahis skandalına 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karıştığı ileri sürüldü.
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Bahis skandalına karışan ünlü futbolcuların isimlerini duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, skandalda halihazırda adı geçen oyuncuların dışında, 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karıştığını ileri sürdü.
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Bu arada, Corriere della Sera gazetesinin konuyla ilgili bir diğer haberinde ise 12 Ekim'de İtalya Milli Takım'nın Coverciano'daki tesislerinde kamptayken yasa dışı bahis soruşturmasında yer aldığı kendisine polislerce tebliğ edilen İngiltere'nin Newcastle United takımı oyuncusu Tonali'nin zor günler geçirdiği belirtildi.
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Gazetenin haberine göre, Tonali'nin kumar bağımlılığından tedavi olmayı kabul etti. Milli takım kampından ayrıldıktan sonra Milano'ya geçen Tonali'nin kulübünün ayarladığı özel uçakla İngiltere'ye döndüğü bildirildi.
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La Repubblica gazetesinin haberinde de bahis soruşturması çerçevesinde ilk sorgulanan isim olan Juventuslu Nicolo Fagioli'nin 1 milyon avroyu geçen bahis oynadığı belirtildi.
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Bahis oynadığını kabul eden Fagioli'nin kendi takımına bahis oynayıp oynamadığının soruşturmayı yürüten savcılarca araştırıldığı ifade edildi.
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Basında çıkan haberlerde, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.
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Ayrıca, İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor savcılığının da Torino’daki savcılıktan konuyu sportif yaptırım açısından incelemek için bilgileri istediği belirtildi.
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Corona, 13 Ekim'de Romalı Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'nin de adını vermiş ancak adli makamlardan şu ana kadar Zalewski’nin soruşturmaya dahil olduğuna dair bir bilgi basına yansımadı.
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