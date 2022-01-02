Geçtiğimiz haftalarda alınan kararın ardından İstanbul'da zamlı toplu taşıma dönemi 1 Ocak 2022 itibarı ile başladı. Bilindiği gibi, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alınmıştı. Yeni yıla girmemizle beraber tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları merak konusu olurken taksi, servis, vapur, metrobüs, Marmaray ve metro ücret tarifesi yayınlandı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. Peki, vapur, taksi, metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs ücret tarifesi ne kadar oldu, güncel akbil basış ücreti nedir? İşte, 2022 zamlı ve yeni İETT ücret tarifesi