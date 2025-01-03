2025 OCAK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.

Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyle birlikte emekli ve memur maaş zammı netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak.