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Zambiya’da otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü

Zambiya’nın Siavonga kasabasında bir kilisede gerçekleşecek dini törene giden yolcuları taşıyan otobüs kamyona çarptı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 13.05.2023 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
Zambiya’da otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü
AA

Zambiya’da dini törene giden yolcuları taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Afrika’nın güneydoğusunda bulunan Zambiya’nın Siavonga kasabasında bir kilisede gerçekleşecek dini törene giden yolcuları taşıyan otobüs kamyona çarptı. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken aralarında sürücünün de olduğu 12 kişi ağır yaralandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin 23’ünün kadın olduğu belirtildi.

Zambiya’daki yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle trafik kazalarının sık sık yaşandığı belirtiliyor.

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