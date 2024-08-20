Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncu kadrosu: Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir?
Zaman Makinesi 1973 filmi 20 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Kemal Kenan Ergen'in tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Aram Gülyüz oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Zaman Makinesi 1973 konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...
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Başrollerini Gürgen Öz ve Seda Bakan'ın paylaştığı Zaman Makinesi 1973 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Komedi ve bilimkurgu türünde olan yapım, 2014 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte Zaman Makinesi 1973 filmi konusu ve oyuncuları...
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ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zengin bir hayata sahip olan Tolga, umursamaz bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza vefat eder ve Tolga'ya yalnızca bir Anadol STC-16 bırakır. Tolga bu durumu anlayamaz ve sinirlenir. Sinirli bir halde arabayı kullanan Tolga öfke ile gaza yüklenince araba göğe çıkar. Daha sonra bir plaja inen Tolga aracı bir tamirciye götürür. Tolgayı görenler giyiminden konuşmasına kadar her şeyini garipserler. Tamirci ile fiyat konusunda uzlaşamayan Tolga bunun üzerine tamircinin yanında çalışmaya başlar. Tolga olan biteni anlamaya başlamıştır. 1973 yılının yaz ayına gelmiştir. Evsiz yurtsuz kalan Tolga ile Çiko ilgilenir. Tolga 40 sene öncesine gelmenin şaşkınlığı ile daha önceki konforlu yaşamında karşılaşmadığı birçok olay yaşayıp ders çıkaracaktır.
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ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI KİMLER?
Gürgen Öz (Tolga)
Seda Bakan (Yasemin, Deniz)
Mustafa Uzunyılmaz
Gülhan Tekin
İrfan Kangı
Perihan Savaş
Sinan Bengier
Zihni Göktay
Ferdi Sancar
Esvet Şahin
Fatih Koyunoğlu
Birsu Demir
Can Bartu Aslan
Damla Cangül
Fehmi Dalsaldı
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