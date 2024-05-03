'Zaman belirleyici' muvakkithanelerin bir örneği de Selimiye'de

"Muvakkithane, kıble yönünün tayininde, namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan malzemelerin bulunduğu ve bu aletleri kullanan muvakkitlerin çalıştığı yer. Osmanlı döneminde Edirne'de de çokça olduğunu biliyoruz ancak depremler ve zaman içindeki yapılaşmalar nedeniyle sadece Selimiye'deki yapı ayakta kalmış. Cami avlusunun köşesinde muvakkithane var. Eski Cami, Üç Şerefeli ve 2. Bayezid Camisi'ndeki yapılar, günümüze ulaşamamış."