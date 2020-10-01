Halil Kumova'nın Malatya'daki çekimleri sırasında koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle setine ara verilen 'Zalo Ağa'nın kalan sahneleri İstanbul'da tamamlanıyor. Kumova'nın vefatı üzerine film ekibine yapılan test sonrasında üç oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı. Üç oyuncu, Malatya'da karantina altına alınırken ekibin geri kalanı İstanbul'a dönmüştü.

Karantina süresinin dolmasından sonra 3 oyuncunun da İstanbul'a dönmesiyle 'Zalo Ağa'nın kalan çekimleri için yeniden set kuruldu. Sete girmeden önce bütün ekibe yeniden test yapıldı.

Necati Aslan'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmde başrolleri, Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Mamati, Aslı Balcı, Ersel Şibil ve Sanem Seyhan paylaşıyor.