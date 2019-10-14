Zalim İstanbul bu akşam neden yok? Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman yayınlanacak_? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM NEDEN YOK? 14 EKİM 2019

Türkiye Fransa milli maçı sebebiyle Zalim İstanbul bu akşam yayınlanmayacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul 15. bölüm 21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanacak.

14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?